AdobePrince

Пишу тільки по українські,російську розумію...

Iнтереси:

Anime, Manga, Art, Photoshop, PC, internet, Web-design, ковзани, графічні планшети, графіка, простий олівець і його можливості, гітара, музика, ILNK, майбутне, hi-tech, interno, Web2.0

Улюблена музика:

Rock, Punk, Інтелігент-Панк-Рок, Linkin Park, Thousand Foot Krutch, Фліт, К402, Крихітка цехас, Т.А., Друга ріка, Agent, Димна суміш, Бурдон

Улюбленi фiльми:

Комедії, Боєвик, Психологічні, Психологічні Жахи, Фільми з ЧорниМ гумором, Аніме, Грім у тропіках, Хенкок, The Lord of the Rings, Вольт, Bigger, Stronger, Faster, Naruto, Bleach, Death Note, Пірати Карибського моря, Вендета, Час Ібларда, Тріган, .hack//G.U. Trilogy, The Sky Crawlers, Spirited Away

Улюбленi телешоу:

How it's made, American Chopper, Time Warp, One Way Out, How Stuff Works, Iditarod, MythBusters

Улюбленi iгри:

Real: Азартні Ігри не люблю але карти граю, Комп'ютерні:, Project Powder, World of Goo, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, The Last Remnant, Crysis Warhead, Rise of the Argonauts, Prototype

Про себе:

Я аналізую!Головна особливість - ретельність.

Любимий колір - оранжевий ,якщо він у композиції із темно-сірим;

Любима пісня - Фліт -_- This is my DJ;

Любимий смайл - =^_^= (кавайність)

Любимі стилi: гранж, urban, hi-tech, dicigma

Любима прога: Adobe Photoshop

Люблю білий шоколад...=Р

Богдан, Теодор, Деодатус, Натанаель, Йонатан -

одне й те саме