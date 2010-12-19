Adriana-Daniels

ОБРАЗОВАНИЕ
1999-2000 г. Курсы:
- Компьютерные курсы (институт НГИ).
- Курсы офис-менеджера. (курсы по повышению квалификации) МИСИС.
- Курсы Иностранных языков (Английский). Семинары английского языка Macmillan.
2000 г. – 2006 гг. Московский Психологический Социальный Институт. (МПСИ)
Факультет: Психология
Квалификация: Психолог. (6 курс). Заочная форма обучения.
О себе:
Уровень владения ПК: Опытный пользователь ПК. Сетевые технологии. Базы: 1С: Торговля и Предприятие. Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты). Офисная АТС. Работа с графическими программами. Интернет.
Уровень владения иностранными языками: Английский язык – разговорный уровень владения
Испанский – читаю и перевожу со словарём.
ПК владею в совершенстве. Быстрая скорость печати.
Работала фотооператором по цифровой печати.
Личные качества - самостоятельна, ответственна, коммуникабельна, пунктуальна, стрессоустойчива, гибкость, быстро обучаема, стремление узнавать новое.
Увлечения – фотография, фитнесс, психология, компьютер, иностранные языки.