Adriana-Daniels

Валерия Adriana-Daniels

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Перевожу тексты, цифровая фотообработка, фотодизайн.

ОБРАЗОВАНИЕ

1999-2000 г. Курсы:

- Компьютерные курсы (институт НГИ).

- Курсы офис-менеджера. (курсы по повышению квалификации) МИСИС.

- Курсы Иностранных языков (Английский). Семинары английского языка Macmillan.

2000 г. – 2006 гг. Московский Психологический Социальный Институт. (МПСИ)

Факультет: Психология

Квалификация: Психолог. (6 курс). Заочная форма обучения.

О себе:

Уровень владения ПК: Опытный пользователь ПК. Сетевые технологии. Базы: 1С: Торговля и Предприятие. Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты). Офисная АТС. Работа с графическими программами. Интернет.

Уровень владения иностранными языками: Английский язык – разговорный уровень владения

Испанский – читаю и перевожу со словарём.

ПК владею в совершенстве. Быстрая скорость печати.

Работала фотооператором по цифровой печати.

Личные качества - самостоятельна, ответственна, коммуникабельна, пунктуальна, стрессоустойчива, гибкость, быстро обучаема, стремление узнавать новое.

Увлечения – фотография, фитнесс, психология, компьютер, иностранные языки.