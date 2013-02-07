Adubinskiy

Алексей Adubinskiy

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заменить дизайн сайта на Joomla

    Есть сайт сборка - шаблон на Joomla. Нужно "натянуть" готовый дизайн(он уже готов и имеет одинаковую структуру, практически, с шаблоном) и добавить несколько виджетов на аджаксе(корзина и др.). Сайт - http://compius.com.ua.

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайтов

    Нужно нарисовать дизайн нескольких сайтов. Это интернет магазины. Нужен дизайн с удобным интерфейсом(юзабилити) Желательно дизайнер должен быть из Киева. Работа по договору. Подробности в личку.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Стратегия продвижения сайта объявлений

    Необходимо разработать стратегию комплексного продвижения сайта бесплатных объявлений. На сайте есть практически все категории товаров и услуг. Уже есть 80 тысяч объявлений. Есть профессионалы в этом нелегком деле здесь? Подробности в личке.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обслуживание, разработка интернет-магазина

    Есть несколько интернет магазинов на PHP - самописанные(один движок). Необходимо модернизировать код, дописать функционал и управление магазинами. Поддержа и дальнейшее совершенствование. Нужен только житель Киева, так как работа по договору. Подробности в ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад