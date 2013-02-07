Adubinskiy

Написать интерфейс почтового сервиса по макету. Качественно. Безопасность кода. Дальнейшее сотрудничество. Программист только из Украины. Стоимость договорная. Предлагайте
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт сборка - шаблон на Joomla. Нужно "натянуть" готовый дизайн(он уже готов и имеет одинаковую структуру, практически, с шаблоном) и добавить несколько виджетов на аджаксе(корзина и др.). Сайт - http://compius.com.ua.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать дизайн нескольких сайтов. Это интернет магазины. Нужен дизайн с удобным интерфейсом(юзабилити) Желательно дизайнер должен быть из Киева. Работа по договору. Подробности в личку.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать около 20 баннеров в формате jpeg. Несколько серий по разным тематикам. Подробности в личке.Баннеры14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать стратегию комплексного продвижения сайта бесплатных объявлений. На сайте есть практически все категории товаров и услуг. Уже есть 80 тысяч объявлений. Есть профессионалы в этом нелегком деле здесь? Подробности в личке.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна рекомендация и установка CRM для интернет магазина на Joomla. Читал про некоторые, например Sugarcrm. Возможно, посоветуете что-то лучшее. Подробности в личку.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть несколько интернет магазинов на PHP - самописанные(один движок). Необходимо модернизировать код, дописать функционал и управление магазинами. Поддержа и дальнейшее совершенствование. Нужен только житель Киева, так как работа по договору. Подробности в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад