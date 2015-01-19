Advert4you

Специалист по интернет рекламе

Специалист по интернет рекламе и маркетингу, опыт работы в сфере 7 лет. Мой профиль:

Медиапланирование

Контекстная реклама (ЯД и GA), тизерные сети

Разработка рекламных стратегий

Баннерная реклама и PR публикации

Расчет рекламных бюджетов для любых продуктов

Вывод новых продуктов на рынок, привлечение целевого трафикаи клиентов на ваши сайты.

Веб аналитика (ЯМетрика, Google Analytics)

Консультирование по любым вопросам рекламы и маркетинга