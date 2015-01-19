Advert4you

Специалист по интернет рекламе
Специалист по интернет рекламе и маркетингу, опыт работы в сфере 7 лет. Мой профиль:
Медиапланирование
Контекстная реклама (ЯД и GA), тизерные сети
Разработка рекламных стратегий
Баннерная реклама и PR публикации
Расчет рекламных бюджетов для любых продуктов
Вывод новых продуктов на рынок, привлечение целевого трафикаи клиентов на ваши сайты.
Веб аналитика (ЯМетрика, Google Analytics)
Консультирование по любым вопросам рекламы и маркетинга
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