Наш коллектив успел создать несколько интересных игр для мобильных устройств и социальных сетей.

Мы начали деятельность как юридическая организация только с мая 2018 и что нас отличает от других начинающих компаний? Факты. Провели капитальный ремонт офиса и закупили современную технику - наши рабочие места ничем не уступают по качеству лидеров рынка. Мы проводим постоянный отбор и обучение персонала для подготовки специалистов геймдева. Все для достижения новых результатов и личных побед наших сотрудников.

Если вы разработчик, который, работая в нашей команде, готов создавать новые игровые продукты, то обязательно свяжитесь с нами и наш HR менеджер рассмотрит вашу кандидатуру.

Если же вы человек, который давно вынашивает идею новой игры и в поисках ее реализации, то звонок в нашу компанию может стать началом создания вашего проекта.

Основные услуги:

• профессиональная разработка приложений для IOS и Android;

• разработка кроссплатформенных игр;

• разработка instant games для Facebook ;

• разработка Playable ADS;

• разработка дизайна, прототипирование продуктов, бренд бук.