Наш коллектив успел создать несколько интересных игр для мобильных устройств и социальных сетей.
Мы начали деятельность как юридическая организация только с мая 2018 и что нас отличает от других начинающих компаний? Факты. Провели капитальный ремонт офиса и закупили современную технику - наши рабочие места ничем не уступают по качеству лидеров рынка. Мы проводим постоянный отбор и обучение персонала для подготовки специалистов геймдева. Все для достижения новых результатов и личных побед наших сотрудников.
Если вы разработчик, который, работая в нашей команде, готов создавать новые игровые продукты, то обязательно свяжитесь с нами и наш HR менеджер рассмотрит вашу кандидатуру.
Если же вы человек, который давно вынашивает идею новой игры и в поисках ее реализации, то звонок в нашу компанию может стать началом создания вашего проекта.
Основные услуги:
• профессиональная разработка приложений для IOS и Android;
• разработка кроссплатформенных игр;
• разработка instant games для Facebook ;
• разработка Playable ADS;
• разработка дизайна, прототипирование продуктов, бренд бук.