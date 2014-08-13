Созданная в начале 2008 года, Adyax это компания, специализирующееся на все

Adyax - французская open-source компания которая базируется в Париже, Франция.(http://www.adyax.com/).Европейский лидер в разработке сайтов на базе CMS Drupal (http://drupal.org/).

Нам нужны опытные программисты, таланты, мастера, любящие свое дело для комплектации команды под срочные проекты.

Опыт работы и багаж знаний очень важен: у нас сложные проекты, нестандартные подходы и высокий темп работы. Но если и это Вас не пугает – тогда, возможно, мы ищем именно Вас! Дружный коллектив, много работы и главное - вы будете работать с теми специалистами, которые задают тон и стандарты.