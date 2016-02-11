Aeos

Яна Aeos

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование

2005-2010 Южно-украинский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, факультет иностранных зыков, специальность прикладная и теоретическая лингвистика, перевод.

Дополнительное образование

1998-2003 Художественная школа. Диплом

03 - 06.09. 2009 мастер-класс 2009 Introduction /Audition Workshop of dramatic art. Проводился основателем и директором Moving Academy for Performing Arts (MAPA).

05 - 08.12. 2009 MAPA Physical Acting, Training.

30.01– 08.02. 2010 MAPA Studio Management.

18.01 – 18.06 2011 Курс риторики и ораторского мастерства. Одесская киношкола им. Довженко

01.09.11 – 30.06.12 Программа Маса Тлалим Геофотография (Израиль) Диплом

15.06.12 – 30.06.12 Курс макияжа в школе Феликса Штейна. Диплом

  • Xamarin needed

    $15

    Здравствуйте, Виталий  Скажите, у вас есть опыт разработки на Xamarin? Интересен ли вам длительный проект?  Рейт в зависимости от опыта, но в среднем 15-20$ в час.  ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    9 лет назад