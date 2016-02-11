Здравствуйте, Виталий Скажите, у вас есть опыт разработки на Xamarin? Интересен ли вам длительный проект? Рейт в зависимости от опыта, но в среднем 15-20$ в час. ...
Образование
2005-2010 Южно-украинский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, факультет иностранных зыков, специальность прикладная и теоретическая лингвистика, перевод.
Дополнительное образование
1998-2003 Художественная школа. Диплом
03 - 06.09. 2009 мастер-класс 2009 Introduction /Audition Workshop of dramatic art. Проводился основателем и директором Moving Academy for Performing Arts (MAPA).
05 - 08.12. 2009 MAPA Physical Acting, Training.
30.01– 08.02. 2010 MAPA Studio Management.
18.01 – 18.06 2011 Курс риторики и ораторского мастерства. Одесская киношкола им. Довженко
01.09.11 – 30.06.12 Программа Маса Тлалим Геофотография (Израиль) Диплом
15.06.12 – 30.06.12 Курс макияжа в школе Феликса Штейна. Диплом
- $15Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад