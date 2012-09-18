Калина Надежда Андреевна
Желаемая должность: Журналист, копирайтер
Зарплата: 17 000 руб. в месяц
Тип работы: Неполный рабочий день
Место работы: не имеет значения
Ф.И.О.: Калина Надежда Андреевна
Телефон: +7 (981) 1406476 (с 10 до 23)
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Город проживания: Санкт-Петербург
Район проживания: Красногвардейский район
Ближайшее метро: Ладожская
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 4 мая 1992 г. (20 лет)
Пол: женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Гражданство: Россия
Опыт работы
Период работы: С июля 2012 по август 2012 года
Должность: Консультант в Рив Гош (Частичная занятость)
В организации: Рекламное агентство Media Price, г.Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Проведение консультаций по косметике компании Venoderm.
Период работы: С февраля 2011 по июль 2012 года
Должность: Бьюти-консультант (Частичная занятость)
В организации: Рекламное агентство ID Groop, г.Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Проведение консультаций по косметике компании Unilever.
Период работы: С сентября 2010 по декабрь 2010 года
Должность: Консультант по крепкому алкоголю (Частичная занятость)
В организации: Рекламное агентство ООО "Северо-Запад", г.Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Продвижение алкогольной продукции государственной компании ОАО "Росспиртпром"
Период работы: С августа 2009 по май 2010 года
Должность: Официант-бармен (Частичная занятость)
В организации: Сеть кофеен Чайникофф, г.Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Приём и выполнение заказов, уборка столиков, консультация посетителей.
Образование
Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
Дата окончания: Июнь 2014 года
Факультет: Музееведения и Экскурсоведения
Специальность: Проектирование музейных экспозиций
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Подготовительные курсы режиссёрского мастерства
Учебное заведение: Спбгуки, г. Санкт-Петербург
Продолжительность: 3 месяца
Дата окончания: Июнь 2012 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь
Дополнительная информация
Наличие водительских прав: Категория B
Готовность к командировкам: не готов
Дополнительные сведения: Пишу рецензии на сайте КиноПоиск http://www.kinopoisk.ru/level/79/user/245045/
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Резюме № 6918150
Опубликовано: 6 сентября 2012 года
Ссылка на резюме: http://www.superjob.ru/resume/cv-6918150.html