Написание статей

Калина Надежда Андреевна

Желаемая должность: Журналист, копирайтер

Зарплата: 17 000 руб. в месяц

Тип работы: Неполный рабочий день

Место работы: не имеет значения

Ф.И.О.: Калина Надежда Андреевна

Телефон: +7 (981) 1406476 (с 10 до 23)

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Город проживания: Санкт-Петербург

Район проживания: Красногвардейский район

Ближайшее метро: Ладожская

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 4 мая 1992 г. (20 лет)

Пол: женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Гражданство: Россия

Опыт работы

Период работы: С июля 2012 по август 2012 года

Должность: Консультант в Рив Гош (Частичная занятость)

В организации: Рекламное агентство Media Price, г.Санкт-Петербург

Должностные обязанности: Проведение консультаций по косметике компании Venoderm.

Период работы: С февраля 2011 по июль 2012 года

Должность: Бьюти-консультант (Частичная занятость)

В организации: Рекламное агентство ID Groop, г.Санкт-Петербург

Должностные обязанности: Проведение консультаций по косметике компании Unilever.

Период работы: С сентября 2010 по декабрь 2010 года

Должность: Консультант по крепкому алкоголю (Частичная занятость)

В организации: Рекламное агентство ООО "Северо-Запад", г.Санкт-Петербург

Должностные обязанности: Продвижение алкогольной продукции государственной компании ОАО "Росспиртпром"

Период работы: С августа 2009 по май 2010 года

Должность: Официант-бармен (Частичная занятость)

В организации: Сеть кофеен Чайникофф, г.Санкт-Петербург

Должностные обязанности: Приём и выполнение заказов, уборка столиков, консультация посетителей.

Образование

Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств

Дата окончания: Июнь 2014 года

Факультет: Музееведения и Экскурсоведения

Специальность: Проектирование музейных экспозиций

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Подготовительные курсы режиссёрского мастерства

Учебное заведение: Спбгуки, г. Санкт-Петербург

Продолжительность: 3 месяца

Дата окончания: Июнь 2012 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь

Дополнительная информация

Наличие водительских прав: Категория B

Готовность к командировкам: не готов

Дополнительные сведения: Пишу рецензии на сайте КиноПоиск http://www.kinopoisk.ru/level/79/user/245045/

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Резюме № 6918150

Опубликовано: 6 сентября 2012 года

Ссылка на резюме: http://www.superjob.ru/resume/cv-6918150.html