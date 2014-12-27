Дизайн и полиграфия. Photoshop/Corel. Создание сайтов и шаблонов к CMS.

Опыт работы 14 лет. Ответственный подход, высококачественный результат.

Разумная цена и готовность идти на компромисс.

Всегда качественно и со вкусом!

Доступные цены.

Что я делаю:

Разработка логотипов и фирменного стиля.

Разработка эскизов полиграфии- визиток, листовок, плакатов и тд.

Разработка эскизов наружной рекламы.

Создание презентаций PowerPoint

Разработка схем и инфографики Visio, Corel.

Сайты под ключ.

Дизайн и вестка сайтов.

Создание и оптимизация шаблонов для CMS Joomla.

Работа с графикой – Photoshop, Corel.