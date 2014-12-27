Дизайн и полиграфия. Photoshop/Corel. Создание сайтов и шаблонов к CMS.
Опыт работы 14 лет. Ответственный подход, высококачественный результат.
Разумная цена и готовность идти на компромисс.
Всегда качественно и со вкусом!
Доступные цены.
Что я делаю:
Разработка логотипов и фирменного стиля.
Разработка эскизов полиграфии- визиток, листовок, плакатов и тд.
Разработка эскизов наружной рекламы.
Создание презентаций PowerPoint
Разработка схем и инфографики Visio, Corel.
Сайты под ключ.
Дизайн и вестка сайтов.
Создание и оптимизация шаблонов для CMS Joomla.
Работа с графикой – Photoshop, Corel.
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Портфолио
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