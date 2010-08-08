Здравствуйте!
В 2010-м году закончила Национальный университет "Киево-Могилянская академия", имею диплом культуролога с отличием.
Имею большой опыт художественного перевода с английского на русский и украинский язык.
Занималась редактурой и корректурой.
Есть опыт написания научных текстов.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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