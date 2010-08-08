Здравствуйте!

В 2010-м году закончила Национальный университет "Киево-Могилянская академия", имею диплом культуролога с отличием.

Имею большой опыт художественного перевода с английского на русский и украинский язык.

Занималась редактурой и корректурой.

Есть опыт написания научных текстов.