Переводчик , преподаватель-лингвис

- делаю качественный перевод текстов широкой тематики (художественных, публицистических, научно-популярных, технических), придерживаясь стилистики и структуры оригинала

- при необходимости выполняю редакторскую функцию

-педантично и скрупулёзно подхожу к работе и требованиям заказчика

- четко соблюдаю сроки выполнения работ

- 7 лет преподаю английский студентам разного возраста по методике полного погружения ( Full Immersion Method)