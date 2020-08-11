Переводчик , преподаватель-лингвис
- делаю качественный перевод текстов широкой тематики (художественных, публицистических, научно-популярных, технических), придерживаясь стилистики и структуры оригинала
- при необходимости выполняю редакторскую функцию
-педантично и скрупулёзно подхожу к работе и требованиям заказчика
- четко соблюдаю сроки выполнения работ
- 7 лет преподаю английский студентам разного возраста по методике полного погружения ( Full Immersion Method)
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