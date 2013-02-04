Переводчик английского языка. Большой опыт письменных и устных переводов. Оперативно, качественно.
Профессиональный переводчик в паре английский/русский. Опыт работы письменных и устных переводов 10 лет.
Различные направления работы:
- с/х,
- художественная литература,
- газетные статьи,
- психология,
- медицина,
- юридическая тема,
- технические тексты,
- рерайт по иноязычным источникам
Написание работ для студентов. Опыт удаленной работы по России. Курсовые, рефераты, дипломы, контрольные, тесты, презентации.
Большой процент уникальности. По системе антиплагиат.
Пишу работы на русском и английском языке.
Направления:
- педагогика
- психология
- история
- социология
- юриспруденция
- филология
- языкознание
- лингвистика
- дефектология
- методика преподавания англ.языка (в том числе работы на английском языке)
- стилистика
- культурология
Работаю полный день без выходных. Постоянный доступ через агент, скайп и эл. почту
Оплата:
WMZ, WMR, денежные переводы Юнистрим.
Связаться со мной можно следующими способами:
e-mail: [email protected]
skype : afelandra43
ЛС в рамках сервиса