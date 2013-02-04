Переводчик английского языка. Большой опыт письменных и устных переводов. Оперативно, качественно.

Профессиональный переводчик в паре английский/русский. Опыт работы письменных и устных переводов 10 лет.

Различные направления работы:

- с/х,

- художественная литература,

- газетные статьи,

- психология,

- медицина,

- юридическая тема,

- технические тексты,

- рерайт по иноязычным источникам

Написание работ для студентов. Опыт удаленной работы по России. Курсовые, рефераты, дипломы, контрольные, тесты, презентации.

Большой процент уникальности. По системе антиплагиат.

Пишу работы на русском и английском языке.

Направления:

- педагогика

- психология

- история

- социология

- юриспруденция

- филология

- языкознание

- лингвистика

- дефектология

- методика преподавания англ.языка (в том числе работы на английском языке)

- стилистика

- культурология

Работаю полный день без выходных. Постоянный доступ через агент, скайп и эл. почту

Оплата:

WMZ, WMR, денежные переводы Юнистрим.

Связаться со мной можно следующими способами:

e-mail: [email protected]

skype : afelandra43

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