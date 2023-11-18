Розробка сайтів на CMS системі WordPress.

Я веб-розробник, зроблю Вам гарний та легкий у використанні сайт за низькою ціною. Займаюсь розробкою близько 3-х років для себе та комерційних замовлень. Оптимізую Ваш сайт під базові налаштуваня SEO та створю особливий дизайн і застосую всі свої заннаня в сфері розробки для найкращого результату.

Після оформлення замовлення ми обговорюємо всі етапи розробки, дали реіструємо Ваш домен (ім’я сайту). В в началі розробки Вам не потрібно ні за що платити окрім домену, якщо Ви вирішите придбати його у регістратора. Також існуть бескоштовні домени.

Всі файли сайту ми розмістим на своїх серверах, де і буде відбуватись створення Вашого замовлення. Також у Вас буде можливість слідкувати за перебігом розробки веб-ресурсу.

Ми додатково будемо косультуватися з Вами в період розробки сайту по різним питанням с приводу Вашого бачення веб-ресурса, для найкращого результату.

Після закінчення розробки, Вам потрібно оформити місячний тариф у хостенг-провайдера, на якому і буде знаходитись сайт в постійногму доступі для користувачів та самого власника.

Після закінченя розробки сайту і купівлі хостингу для сайту, ми зробимо перенос веб-ресурса на Ваш хостинг після оплати.