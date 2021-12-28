Afina21

Афина Afina21

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
СММ-МАРКЕТОЛОГ

 Меня зовут Афина‍♀️ Я СММ-маркетолог, занимаюсь продвижением коммерческих аккаунтов в Инстаграме. Создаю вкусную начинку и , что немало важно ☝ доверительные отношения с Вами❤️  Моя посадочная страница @ afina_v_smm Вы хотите, чтобы Ваш профиль приковывал взгляд, а конкуренты сходили с ума от зависти?😎  Что я умею:  ✅ Логотип  ✅ Аватар  ✅ Хайлайтсы  ✅ Лента  ✅ Сторис  ✅ Taplink & mssg   Работаю по 50% предоплате.  Примеры работ и стоимость услуг в обратной связи   Все мечтают о комфортном и качественном сотрудничестве. Если Вы один из этих мечтателей, пишите  Заранее благодарю за ответ