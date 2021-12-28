СММ-МАРКЕТОЛОГ

Меня зовут Афина‍♀️ Я СММ-маркетолог, занимаюсь продвижением коммерческих аккаунтов в Инстаграме. Создаю вкусную начинку и , что немало важно ☝ доверительные отношения с Вами❤️ Моя посадочная страница @ afina_v_smm Вы хотите, чтобы Ваш профиль приковывал взгляд, а конкуренты сходили с ума от зависти?😎 Что я умею: ✅ Логотип ✅ Аватар ✅ Хайлайтсы ✅ Лента ✅ Сторис ✅ Taplink & mssg Работаю по 50% предоплате. Примеры работ и стоимость услуг в обратной связи  Все мечтают о комфортном и качественном сотрудничестве. Если Вы один из этих мечтателей, пишите Заранее благодарю за ответ