Киселёва Алина

Дата рождения

1 августа 1993 года

Образование

Высшее, незаконченное, специальность «Автоматизированные системы обработки информации».

Личные качества

Энергична, быстро обучаюсь, требовательна к себе, хороший организатор, инициативна.

Интересы

Интересуюсь современными технологиями, театром, литературой, журналистикой.

Дополнительная информация

Опытный ПК-пользователь (Word, Excel, Power Point и др.), высокая скорость набора текста (владею слепым методом печати), свободное владение белорусским и русским языками, средний уровень знания английского, начальный - украинского и польского языков. Победитель литературных конкурсов.

e-mail

[email protected]