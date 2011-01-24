Киселёва Алина
Дата рождения
1 августа 1993 года
Образование
Высшее, незаконченное, специальность «Автоматизированные системы обработки информации».
Личные качества
Энергична, быстро обучаюсь, требовательна к себе, хороший организатор, инициативна.
Интересы
Интересуюсь современными технологиями, театром, литературой, журналистикой.
Дополнительная информация
Опытный ПК-пользователь (Word, Excel, Power Point и др.), высокая скорость набора текста (владею слепым методом печати), свободное владение белорусским и русским языками, средний уровень знания английского, начальный - украинского и польского языков. Победитель литературных конкурсов.
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