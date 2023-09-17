Фоторедактор /видеомонтаж
Занимаюсь монтажом видео и плюс делаю обложки, опыт 3 года.
Редактирую фото.
Смонтирую клип видео/фото.
Рекламма.
Баннер.
Эмблема фирмы/компании.
Вклейка музыки /звуков /описания /титров.
Юмористический ролик /прикол/стеб над другом, коллегами ит.
Фото прикол.
Крутые визитки.
Приглашение на свадьбу/ юбилей/детский праздник.
Вырежу/вставлю.
Открытки.
Изменю текст вырежу/вставлю/ подпись/добавлю описание и текст в нужном документе / наложу печать.
Из чб фото в цветную.
Сделаю прикол видео/фото.
Логотип.
Я против войны в Украине!
Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 1 дня
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