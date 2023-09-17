Фоторедактор /видеомонтаж Занимаюсь монтажом видео и плюс делаю обложки, опыт 3 года. Редактирую фото. Смонтирую клип видео/фото. Рекламма. Баннер. Эмблема фирмы/компании. Вклейка музыки /звуков /описания /титров. Юмористический ролик /прикол/стеб над другом, коллегами ит. Фото прикол. Крутые визитки. Приглашение на свадьбу/ юбилей/детский праздник. Вырежу/вставлю. Открытки. Изменю текст вырежу/вставлю/ подпись/добавлю описание и текст в нужном документе / наложу печать. Из чб фото в цветную. Сделаю прикол видео/фото. Логотип.

Я против войны в Украине !