Afon302

Евгений Afon302

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Фоторедактор /видеомонтаж

Занимаюсь монтажом видео и плюс делаю обложки, опыт 3 года.

Редактирую фото.

Смонтирую клип видео/фото.

Рекламма.

Баннер.

Эмблема фирмы/компании.

Вклейка музыки /звуков /описания /титров.

Юмористический ролик /прикол/стеб над другом, коллегами ит.

Фото прикол.

Крутые визитки.

Приглашение на свадьбу/ юбилей/детский праздник.

Вырежу/вставлю.

Открытки.

Изменю текст вырежу/вставлю/ подпись/добавлю описание и текст в нужном документе / наложу печать.

Из чб фото в цветную.

Сделаю прикол видео/фото.

Логотип.

Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 1 дня
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