afox.space

≡ Являясь сертифицированным аудитором коммерческих бизнес-процессов, начиная с 2011 года активно занимаюсь максимизацией продаж и прибыли компаний различных уровней. Это заключается в построении систем продаж полного цикла, а также в разработке и внедрении эффективных маркетинговых стратегий и инструментов.
≡ Ключевые компетенции:
• Разработка и запуск сайтов для взрывного роста продаж
• Бренд-дизайн
• Построение высокоэффективных отделов продаж
• Маркетинговые исследования контекста бизнес-среды
• Аудит системы продаж
• Разработка и аудит маркетинговой стратегии
• Аудит web-ресурсов
• Управление бизнес-процессами
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