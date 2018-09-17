afox.space

≡ Являясь сертифицированным аудитором коммерческих бизнес-процессов, начиная с 2011 года активно занимаюсь максимизацией продаж и прибыли компаний различных уровней. Это заключается в построении систем продаж полного цикла, а также в разработке и внедрении эффективных маркетинговых стратегий и инструментов.

≡ Ключевые компетенции:

• Разработка и запуск сайтов для взрывного роста продаж

• Бренд-дизайн

• Построение высокоэффективных отделов продаж

• Маркетинговые исследования контекста бизнес-среды

• Аудит системы продаж

• Разработка и аудит маркетинговой стратегии

• Аудит web-ресурсов

• Управление бизнес-процессами

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