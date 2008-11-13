Опыт журналистской работы, в том числе и активного сотрудничества с отраслевыми изданиями. Написание репортажей, интервью, рекламных статей.

Значительный опыт работы в рекламе. Рекламные слоганы, тексты статей и оригинал-макетов, сценарии аудио и видеороликов.

Знание языков: Русский, украинский – свободно, английский – читаю и могу объясниться.

Владение ПК: На уровне пользователя. Опыт работы с web-редакторами

Личные качества: Чувство стиля, грамотность, умение изложить материал легко и доходчиво.