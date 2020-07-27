AgeevFiodor

ТВОЙ ПОМОЩНИК С БИОЛОГИЕЙ

Привет! Меня зовут Фёдор. Давай познакомишься с моей деятельностью.

Я учусь в одном из самых лучший ВУЗов России - СПБГУ. Мой факультет биология и я с гордостью могу сказать, что сделал правильный выбор. Когда - то я был обычным учеником, которому предстояло сдать ЕГЭ. В 10 классе мой выбор пал на биологию и химию. Долгих и упорных 2 года подготовки прошли не даром, и в конечно счете я набрал 282 (за три предмета). Это позволило мне не только поступить в СПБГУ, но и стать учителем и наставником для многих ребят. Уже два года я помогаю ребятам с подготовкой по биологии. Средний балл моих учеников 90+ и я безумно горд. Если у тебя возникли сложности с подготовкой или задачи, я с радостью окажу тебе помощь. Надеюсь все труды будут оценены по достоинству. Спасибо и удачи!