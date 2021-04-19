Проектирование грузоподъемного оборудования

Предлагаю услуги по разработке проектов и оформлению конструкторской и эксплуатационной документации любой сложности. Полный спектр работ от разработки технических решений и проведения расчетов до оформления чертежей и эксплуатационной документации (расчет и подбор комплектующих, создание 3D модели, проведение прочностных расчетов, оформление КД и т.д.). Большой опыт проектирования грузоподъемного оборудования (краны мостовые однобалочные подвесные/опорные, мостовые двухбалочные, краны консольные, краны козловые, тяжелые металлургические и грейферные краны, треверсы, тележки передаточные и т.д.). Резюме во вложении.

Возможна оплата на р/с.