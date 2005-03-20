Профессиональный графический-дизайнер

Приветствую всех заказчиков на странице моего профиля. Я являюсь профессиональным графическим дизайнером. Закончил обучение в престижном заведении, которое финансирует и выписывает регулярно гранты государство. При выборе исполнителя, я настаиваю чтоб вы выбирали именно меня! Я очень коммуникабелен и гибок к работе. Могу найти общий язык с любым заказчиком, дать совет и предоставить свои идеи к вашему заказу. Профессионал своего дела.