Инфографика для маркетплейсов

Сделаю для вас продающую инфографику ваших карточек, которая выделит ваш товар среди конкурентов, донесет его преимущества и проведет покупателя по всей воронке продаж. Первая фотография карточки работает на конверсию и я сделаю ее такой, чтобы покупатель среди конкурентов нажал именно на вашу!

Вы получите уникальный дизайн с гарантией один месяц для внесение правок.

В подарок вы получаете конкурентный анализ. А также скидку для проработки SEO-описания в размере 300р. Отдельная услуга стоит у меня 800р. (40-80 ключей в зависимости от товара).

Возможность заказать дизайн карточек одной категории товара в едином стиле, если товаров в аналогичном стиле много, смотреть дополнительные опции - большие скидки!

Нужно для заказа:

1. Качественные фотографии вашего товара.

2. Пожелания по оформлению, конкурентные преимущества, если имеются.