Качественные тексты на женскую тематику
Работаю на сайте eTXT Антиплагиат. Содержание текста отвечает всем требованиям: грамотность, раскрытие темы, правильная
орфография и пунктуация. Рейтинг 68, положительных отзывов 8, отрицательных - 0, уровень мастерства: копирайтинг - 4 звезды, рерайтинг - 4 звезды. Тексты выполняю в срок. Имею постоянных клиентов и желание постоянно расширять свой кругозор.
Переводы любых текстов с английского языка на русский и с русского на английский.
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Портфолио
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