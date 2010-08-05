Программирование PHP, Javascript, создание сайтов, интернет-магазинов, диза

Программирование PHP, Javascript, создание сайтов, интернет-магазинов, дизайн, редизайн, перенос сайтов, интеграция CMS, Santa-Fox, семантическая вёрстка, div+css.

Индивидуальный подход, возможно звуковое наполнение проекта, абонентское обслуживание, удалённое администрирование. При покупке интернет магазина возможна привязка к 1с и 1с Битрикс: Малый бизнес.