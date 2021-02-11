Добрый день, рад что вы посетили мою страницу.

Добрый день, меня зовут Владимир и я принимаю заказы.

Я занимаюсь:

1. Копирайтингом (полу профессионально)

2. Видео монтажом (на уровне любителя)

3. Ретушер (только учусь по этому только средний ретуш)

4. Рерайт (могу делать, но только хорошо оплачиваемый)

5. Транскрибация (видео - текст, аудио - текст)

Выполняю всё в кратчайшие сроки. Занимаюсь всем с полной отдачей. Также, легко обучаюсь и если что-то не умею, лучше потрачу своё время - но научусь.

Беру как большие, так и маленькие заказы.

Прайс:

1. Копирайтинг - мин. 60р/1000СБП | 90р/статья.

(Цена зависит от сложности задания, рамок ТЗ. Что могу предложить:

*** макс. 35000 СБП/неделя

*** ввод одного ключа на 300-500 символов

*** оригинальность 100% по text.ru / 95% оригинальности по Advego)

2. Видео монтаж - мин. 50р/10 мин. | 100р/ролик.

(Цена зависит от сложности задания, количества креатива, условий по ТЗ. Что могу предложить:

*** макс. 7ч./неделя.

*** нужное количество вставок.

*** умение оставить только нужное.

P.s. Программа HitFilm (аналог Adobe Premier Pro)

3. Ретуш - мин. 25р/фото

(Цена зависит от сложности задания. Что могу предложить:

*** макс 50 фото/неделя

*** базовая обработка фото

4. Рерайт - мин. 70р/1000СБП | 100р/статья.

(Цена зависит от сложности задания, рамок ТЗ. Что могу предложить:

*** макс. 28000 СБП/неделя

*** оригинальность 100% по text.ru / 95% оригинальности по Advego)

5. Транскрибация - мин. 15р/минута | 30р/ролик.

(Цена зависит от качества звука, видео или аудио, длины (чем дольше тем дешевле). Что могу предложить:

*** макс. 7ч/неделя.

*** высокая точность.

Спасибо большое за прочтение. Принимаю оплату на: Qiwi, Яндекс деньги, Сбербанк.

(Могу не ответь здесь сразу. Если хотите, пишите сюда