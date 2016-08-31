Agrowapp2016

GrowApp Solutions

Компания “GrowApp Solutions” - одна из ведущих Российских компаний мобильной и веб-разработки. Деятельность компании на рынке IT-технологий началась в 2012 году. Головной офис компании находится в г. Ростове-на-Дону.Сейчас в нашем штате около 30 профессионалов своего дела во многих областях IT-услуг, с помощью которых реализовано более 100 проектов.Ключевыми направлениями деятельности компании является создание и реализация сложных технических решений мобильной и web-разработки.

Мы оказываем полный цикл услуг:

Разработка мобильных приложений для iOS, Android, WindowsPhone

Разработка web-сайтов

Разработка серверной части для мобильных приложений

Создание дизайна для мобильных приложений, сайтов

Тестирование проектов

Написание технической документации

Отдел управления проектами

Отдел iOS-разработки

Отдел Android-разработки

Отдел web-разработки

Отдел контроля качества и тестирования

Дизайн-отдел

В нашей компании сформированы следующие отделы:Мы автоматизировали все процессы, которые происходят в компании. Все проекты перед выходом проходят тестирование. Проектами управляют грамотные, технически подкованные менеджеры. Программированием, проектированием, дизайном, вёрсткой занимаются только штатные профессиональные специалисты.

Компания сотрудничает с такими крупнейшими марками как Сбербанк, Lifepay, Teamo.ru, Бриз Технологии, Альтарикс, Технологии Процесинга, Ашманов и Партнеры Медиа, крупнейшими интернет-порталами и десятками корпоративных клиентов.Со многими компаниями мы продолжаем активно сотрудничать и развивать их продукты и по сей день.

В нашем портфолио можно найти как развлекательные приложения и игры, так и сложные бизнес-приложения и социальные сети.

В 2015 году на ведущем рейтинговом портале ratingruneta.ru наша компания заняла ведущие позиции «Рейтинга разработчиков мобильных приложений».

Команда “GrowApp Solutions” уже зарекомендовала себя на рынках России, США, Германии, Белоруссии, Казахстана и Эстонии, ведутся переговоры о сотрудничестве с другими странами.Также нами в России реализована инициатива, направленная на профессиональный рост молодых специалистов. В 2015 году мы открыли курсы стажировок для выпускников технических ВУЗов. Так к нашей команде присоединились ещё 5 человек из ведущих технических ВУЗов Юга России.

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Если вы четко представляете, каким должен быть ваш проект или только собираетесь придумать решение для продвижения своего бизнеса, если у вас стоят сложные задачи, и Вы не знаете как их решить, тогда Вам к нам.