Буду рад работать для Вас. Любые темы. Предпочтение отдается болезням и излечению от них, короновирус, пчеловодство, строительство, спорт.

Как вылечить пневмонию при короновирусе!

Здравствуйте!

Я пишу для того, что люди узнали как вылечить пневмонию при короновирусе.

Я много лет занимался пчеловодством и разведением личинок большой восковой моли. Я разработал инкубатор, систему выборки личинок, изготовлением настоек , мазей и других продуктов на её основе. Она имеет очень широкий спектр действия и в первую очередь действует на легкие. Действует она не очень быстро, но результаты отличные, порой потрясающие.

Так получилось, что мне пришлось переехать в другую страну и нет возможности продолжить любимое дело. Хочу обратиться к заболевшим короновирусом с осложнением на пневмонию. Я твердо уверен, что вам помогут продукты на основе восковой моли.

Я не врач, больше себя позиционирую как производителя. Поэтому не буду описывать как она действует на организм человека и на лёгкие в частности. Могу лишь дать некоторые рекомендации. Начинайте прием с очень маленьких дозировок, постепенно доводя их до рекомендуемых при лечении. За 5 лет занятий огнёвкой был только один случай при тяжёлом заболевании ( не помню конкретно каком) поднялась высокая температура сразу после приема. Поэтому прием начинать с минимальной дозировки. Контроль за самочувствием и общим состоянием. Как правило огнёвка хорошо сочетается со всеми лекарственными препаратами, но с осторожностью при метронидазоле.

Про огнёвку ( большую восковую моль) написано много информации в инернете.

Никаких сайтов я не рекомендую.

Благодарностью для меня будут ваши отличные результаты по здоровью, которые я прошу прислать мне на почту [email protected]. Мне очень важен именно ваш опыт выздоровления, так как он если даст Бог возможно поможет другим людям.

С уважением и наилучшими пожеланиями, Дмитрий!