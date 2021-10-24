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// Профессиональные навыки //
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Опыт работы с Firebird,Oracle 10g, InterBase, Delphi, SQL, PL\SQL,xml, html
Разработка приложений с использованием Delphi. Проектирование БД. Знание BPWin, Erwin, Power Designer.
Умение писать техническую документацию.
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// Образование //
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Образование: Высшее
Специальность: Автоматизация технологических процессов и производства
Учебное заведение: 2003 – 2008 гг. Пермский Государственный Технический Университет.
Электротехнический факультет. Кафедра: Микропроцессорных средств автоматизации.
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// Дополнительные средтва //
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Желание узнавать новое, способность обучаться, коммуникабельность, ответственность