AhOksana

Оксана Ахмадыршина AhOksana

 
37 летРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

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// Профессиональные навыки //

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Опыт работы с Firebird,Oracle 10g, InterBase, Delphi, SQL, PL\SQL,xml, html

Разработка приложений с использованием Delphi. Проектирование БД. Знание BPWin, Erwin, Power Designer.

Умение писать техническую документацию.

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// Образование //

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Образование: Высшее

Специальность: Автоматизация технологических процессов и производства

Учебное заведение: 2003 – 2008 гг. Пермский Государственный Технический Университет.

Электротехнический факультет. Кафедра: Микропроцессорных средств автоматизации.

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// Дополнительные средтва //

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Желание узнавать новое, способность обучаться, коммуникабельность, ответственность

OracleHTMLDelphiFirebird