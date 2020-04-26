Ответственный исполнитель нацеленный на результат.

Привет, меня зовут Ахад. Мне 24 года, занимаюсь рекрутацией (предоставляю рабочую силу в зарубежные страны такие как Польша и Германия) и прекрасно справляюсь с этим. В связи с закрытием границ почти по всему миру, временно приостановил деятельность и намерен использовать один из своих навыков (консультация клиентов) на фрилансе)). Про меня конечно скажут мои итоговые результаты и навыки обработки клиентов, но заранее скажу, что я ответственный, проницательный, с чувством понимания клиента с особым подходом подачи информации о вашем продукте или услуг. Благодарю за ваш проявленный интерес)))