Ahilleya

Виктория Ahilleya

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Отчетность.

ОПЫТ РАБОТЫ более 10 лет.

 

KSI CORPORATION Москва (крупнейший в РФ оператор и производитель игровых аппаратов) Главный бухгалтер 3х отрганизаций.

ЗАО «СУ-91 ИНЖСПЕЦСТРОЙ» (строительство, г. Москва)

Заместитель главного бухгалтера по финансовому и налоговому учету.

АНО «ЦИКП «Наши дети» (издательская деятельность, г. Москва)

Главный бухгалтер.

ООО "Нова Терра" (оптовая торговля,производство и сервисное обслуживание водоочистного оборудования, г.Москва)

Главный бухгалтер

ЗАО "Верхне-Волжская Инвестиционно-строительнаякомпания, г. Москва»"

Зам. главного бухгалтера

ООО «ДСК-Строймаркет» (строительство)

Главный бухгалтер

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее, Квалификация "Экономист" по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

  • Windows XP Professional, Vista, Windows 7-8, MS Office, Internet, Adobe Photoshop - уверенный пользователь, начальный уровень администратора IT.
  • 1С: Бухгалтерия Проф, УПП , Производство+Услуги+Бухгалтерия, Торговля+Склад – опытный пользователь

    (Версии 7.7 – 8.3)

  • Опытный пользователь различных систем «Клиент-Банк»
  • Сдача отчетности в электронном виде
  • Также имеются сертификаты о прохождении бизнес-тренингов на тему современных профессиональных коммуникаций.