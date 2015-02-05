ОПЫТ РАБОТЫ более 10 лет.
KSI CORPORATION Москва (крупнейший в РФ оператор и производитель игровых аппаратов) Главный бухгалтер 3х отрганизаций.
ЗАО «СУ-91 ИНЖСПЕЦСТРОЙ» (строительство, г. Москва)
Заместитель главного бухгалтера по финансовому и налоговому учету.
АНО «ЦИКП «Наши дети» (издательская деятельность, г. Москва)
Главный бухгалтер.
ООО "Нова Терра" (оптовая торговля,производство и сервисное обслуживание водоочистного оборудования, г.Москва)
Главный бухгалтер
ЗАО "Верхне-Волжская Инвестиционно-строительнаякомпания, г. Москва»"
Зам. главного бухгалтера
ООО «ДСК-Строймаркет» (строительство)
Главный бухгалтер
ОБРАЗОВАНИЕ Высшее, Квалификация "Экономист" по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows XP Professional, Vista, Windows 7-8, MS Office, Internet, Adobe Photoshop - уверенный пользователь, начальный уровень администратора IT.
- 1С: Бухгалтерия Проф, УПП , Производство+Услуги+Бухгалтерия, Торговля+Склад – опытный пользователь
(Версии 7.7 – 8.3)
- Опытный пользователь различных систем «Клиент-Банк»
- Сдача отчетности в электронном виде
- Также имеются сертификаты о прохождении бизнес-тренингов на тему современных профессиональных коммуникаций.