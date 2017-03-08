Опыт работы в сфере веб-разработки - 4 года.
Выполняю отдельные заказы по вёрстке, также имею команду для создания сайтов под ключ c опытом (большая часть работ из приведенного тут портфолио, выполнялась в сотрудничестве именно с этими дизайнерами и программистами).
Обращайтесь, описывайте задачу, если есть вопросы - поясним, поможем в написании ТЗ, обсудим сроки и цены.
Портфолио
- Rkvadro.ru177 просмотров
- Пестовобани118 просмотров
- JetCamp фестиваль150 просмотров
- Пестовострой116 просмотров
- Rkvadro.ru лендинг114 просмотров
- Арт-строй146 просмотров
- Ювелирные изделия Labrava117 просмотров
- Jetcamp стоянка123 просмотра
- Landing page для WhatWhatWeb139 просмотров
- Магазин товаров для животных "ВетФактор"197 просмотров
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$8/час
от 1 дня
#3016