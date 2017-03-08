Ahineja

Анна Ahineja

 
33 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Опыт работы в сфере веб-разработки - 4 года.

Выполняю отдельные заказы по вёрстке, также имею команду для создания сайтов под ключ c опытом (большая часть работ из приведенного тут портфолио, выполнялась в сотрудничестве именно с этими дизайнерами и программистами). 

Обращайтесь, описывайте задачу, если есть вопросы - поясним, поможем в написании ТЗ, обсудим сроки и цены.

Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от 1 дня
#3016