Фрилансер

Написание проектов, эссе, статей и презентаций для школьников и студентов. Исследовательские, научные и практические проекты любой сложности. Написание эссе для школы, конкурсов. Научные статьи для публикаций в научных журналах. Помощь в написании дипломных работ, курсовых, рефератов,докладов ,проектов и работ с высокой оригинальностью по любым дисциплинам. Подготовка стильных презентаций на Power Point для любых работ. Большой опыт, положительные результаты.

Специализируюсь на педагогических работах (имеется красный диплом педагога)

A также помoщь в нaписании тaкиx pабoт кaк: научная статья, презентация, сочинение, тест, домашние задания и пр.

-Строгое соблюдение требований

-В сжатые сроки и по адекватной цене

Оформим по ГОСТу и вашим требованиям.