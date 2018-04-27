интернет-маркетолог

Приветствую! Меня зовут Андрей Хуртов. Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе. Обучаю специалистов по контекстной рекламе. Я буду максимально полезным, если Вы: - Собственник бизнеса Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу. - Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов, методов "БМ" и прочего. Со своей стороны гарантирую: - На связи 7 дней в неделю Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт. - Полный доступ к рекламным кампаниям Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить. Перед совместной работой полезно ознакомится: Напишите мне https://vk.com/ahurtov

Или позвоните: +79875144817