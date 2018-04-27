Ahurt

Андрей Ahurt

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
интернет-маркетолог

Приветствую!   Меня зовут Андрей Хуртов.  Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе. Обучаю специалистов по контекстной рекламе.   Я буду максимально полезным, если Вы:   - Собственник бизнеса  Максимальные результаты достигаются только при непосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу.   - Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.  Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов, методов "БМ" и прочего.   Со своей стороны гарантирую:  - На связи 7 дней в неделю  Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт.   - Полный доступ к рекламным кампаниям  Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.   Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.   Перед совместной работой полезно ознакомится:  Напишите мне https://vk.com/ahurtov

Или позвоните: +79875144817