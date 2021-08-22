Разработка сайтов любой сложности: Node Js , PHP ( laravel | Yii2 ) React JS , Vue Js
Языки программирования:
1. PHP
2. React JS
3. Vue JS
4. Node JS
5. HTML5
6. CSS3
7. AngularJS
Фреймворки
1. PHP:
a. Zend
b. Yii2
c. Laravel
2. JavaScript:
a. Jquery
b. Prototype
c. Twitter Bootstrap
d. Grid960
CMS
1. WordPress
2. OpenCart
3. Bitrix
4. Magento
6. Drupal
Опыт:
1. Высоконагруженные сайты(создание, оптимизация)
2. ООП
3. GIT/Svn
4. Защита систем
5. Кроссбраузерная верстка
6. Адаптивная верстка
7. Создание шаблонов
8. Создание модулей для различных CMS
9. Ajax
10. Администрирование Unix