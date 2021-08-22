AiMix

Владимир Круглов AiMix

 
27 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов любой сложности: Node Js , PHP ( laravel | Yii2 ) React JS , Vue Js

Языки программирования:

1. PHP 

2. React JS

3. Vue JS 

4. ﻿Node JS 

5. HTML5 

6. CSS3 

7. AngularJS

Фреймворки

1. PHP:

a. Zend

b. Yii2

c. ﻿Laravel

2. JavaScript:

a. Jquery

b. Prototype

c. Twitter Bootstrap

d. Grid960

CMS

1. ﻿WordPress

2. ﻿OpenCart

3. Bitrix

4. Magento

6. Drupal

Опыт:

1. Высоконагруженные сайты(создание, оптимизация)

2. ООП

3. GIT/Svn

4. Защита систем

5. Кроссбраузерная верстка

6. Адаптивная верстка

7. Создание шаблонов

8. Создание модулей для различных CMS

9. Ajax

10. Администрирование Unix

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelBootstrapReactDrupalMagentojQueryAjaxUnix