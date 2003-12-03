Frontend-backend developer(HTML, CSS, JS,PHP, WP)!

Я Frontend-Backend разработчик, стажем более 2-х лет.

Работаю в приложениях "Figma, Photoshop, Sketch, VScode, FileZilla, Avocode" для работы с вашими макетами и сайтами.

Индивидуальный подход к каждому проекту любой сложности, без использования каких-либо фреймворков, никаких шаблонов, никаких стандартных решений!

Мои навыки:HTML5+CSS3(SASS, SCSS), JavaScript, Wordpress, PHP!

Основной вид деятельности :

1.Верстка. лендинг, сайт-визитка, верстка рекламных страниц, верстка каталогов, интернет-магазинов в добавок с "адаптивной и кроссбраузерной версткой"!

2.Серверная часть. Сайты под ключ. Натяжка верстки на cms с удобной админкой.

Примерные сроки зависят от объема работы по T3!

Простой Макет одностраничник более двух рабочих дней. Правки -- в зависимости от T3, в тот же день заказ уже у вас на руках. При сильной загруженности сроки увеличиваются.Сайт под ключ -- в зависимости от проекта

Большое спасибо за просмотр моего профиля, нетерпеливо жду ваших заказов!

С наилучшими пожеланиями и добротой,

Даниил.