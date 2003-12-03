Я Frontend-Backend разработчик, стажем более 2-х лет.
Работаю в приложениях "Figma, Photoshop, Sketch, VScode, FileZilla, Avocode" для работы с вашими макетами и сайтами.
Индивидуальный подход к каждому проекту любой сложности, без использования каких-либо фреймворков, никаких шаблонов, никаких стандартных решений!
Мои навыки:HTML5+CSS3(SASS, SCSS), JavaScript, Wordpress, PHP!
Основной вид деятельности :
1.Верстка. лендинг, сайт-визитка, верстка рекламных страниц, верстка каталогов, интернет-магазинов в добавок с "адаптивной и кроссбраузерной версткой"!
2.Серверная часть. Сайты под ключ. Натяжка верстки на cms с удобной админкой.
Примерные сроки зависят от объема работы по T3!
Простой Макет одностраничник более двух рабочих дней. Правки -- в зависимости от T3, в тот же день заказ уже у вас на руках. При сильной загруженности сроки увеличиваются.Сайт под ключ -- в зависимости от проекта
Большое спасибо за просмотр моего профиля, нетерпеливо жду ваших заказов!
С наилучшими пожеланиями и добротой,
Даниил.