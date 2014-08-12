Aibylat

Айбулат Aibylat

 
31 годРоссия/Сургут
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Профессионализм и добросовестность. Неважно, какая работа мне поручена, — я сделаю ее качественно.

Исполнительность. Учту все пожелания заказчика.

Пунктуальность. Вы получите готовую работу в определенный нами день.

Порядочность и ответственность. Я не являюсь посредником, и все работы выполняю самостоятельно. Договорившись с Вами о работе, я гарантирую, что она будет выполнена качественно и в срок.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Факультет журналистики Федерального Университета в Екатеринбурге.

СВЯЗЬ:

Через ЛС, ICQ. Возможна связь по телефону.

Время работы: 7.00 — 19 00 по Московскому. Выходных нет.

СПОСОБ ОПЛАТЫ:

WebMoney (WMU, WMZ, WMR)

Обращайтесь, я всегда готов Вам помочь.

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Нейминг и Слоганы
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от $10
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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от $10
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