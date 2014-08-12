ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Профессионализм и добросовестность. Неважно, какая работа мне поручена, — я сделаю ее качественно.

Исполнительность. Учту все пожелания заказчика.

Пунктуальность. Вы получите готовую работу в определенный нами день.

Порядочность и ответственность. Я не являюсь посредником, и все работы выполняю самостоятельно. Договорившись с Вами о работе, я гарантирую, что она будет выполнена качественно и в срок.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Факультет журналистики Федерального Университета в Екатеринбурге.

СВЯЗЬ:

Через ЛС, ICQ. Возможна связь по телефону.

Время работы: 7.00 — 19 00 по Московскому. Выходных нет.

СПОСОБ ОПЛАТЫ:

WebMoney (WMU, WMZ, WMR)

Обращайтесь, я всегда готов Вам помочь.