ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Профессионализм и добросовестность. Неважно, какая работа мне поручена, — я сделаю ее качественно.
Исполнительность. Учту все пожелания заказчика.
Пунктуальность. Вы получите готовую работу в определенный нами день.
Порядочность и ответственность. Я не являюсь посредником, и все работы выполняю самостоятельно. Договорившись с Вами о работе, я гарантирую, что она будет выполнена качественно и в срок.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Факультет журналистики Федерального Университета в Екатеринбурге.
СВЯЗЬ:
Через ЛС, ICQ. Возможна связь по телефону.
Время работы: 7.00 — 19 00 по Московскому. Выходных нет.
СПОСОБ ОПЛАТЫ:
WebMoney (WMU, WMZ, WMR)
Обращайтесь, я всегда готов Вам помочь.
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Стихи, Песни и Проза
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