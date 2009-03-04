Занимаюсь переводами следующей направленности: английский - русский - английский, немецкий - русский - немецкий.

Предпочтительная тематика: общетехнические тексты, строительство и проектирование, деловая корреспонденция.

Образование: Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (выпуск 2007г.), факультет - иностранных языков, специализация - английский и немецкий языки.

Дополнительно: четыре месяца жила в США, четыре месяца - в Великобритании, один год жила и училась в Германии.

Уверенный пользователь ПК, высокая скорость набора текста.

Ответственный подход к выполнению заказа, аккуратное оформление перевода (сохранение первоначальной структуры и форматирования документа).