Навыки

1. Создание карточки товара с использованием необходимых ключей

2. Ведение аналитических отчетов посредством MPSTATS

3. Работа с отзывами

4. SEO оптимизация

5. Составление продающих текстов

О себе

Целеустремленный и уверенный в своих силах специалист. Являюсь уверенным пользователь ПК(хорошо владею пакетом

программ MS Office. Коммуникабельна – легко нахожу общий язык с людьми, быстро

вливаюсь в коллектив. Пунктуальна и исполнительна – всю работу выполняю в срок

и до конца. можно найти и на 15 странице поиска. Быстро и с удовольствием

обучаюсь новым навыкам.