Навыки
1. Создание карточки товара с использованием необходимых ключей
2. Ведение аналитических отчетов посредством MPSTATS
3. Работа с отзывами
4. SEO оптимизация
5. Составление продающих текстов
О себе
Целеустремленный и уверенный в своих силах специалист. Являюсь уверенным пользователь ПК(хорошо владею пакетом
программ MS Office. Коммуникабельна – легко нахожу общий язык с людьми, быстро
вливаюсь в коллектив. Пунктуальна и исполнительна – всю работу выполняю в срок
и до конца. можно найти и на 15 странице поиска. Быстро и с удовольствием
обучаюсь новым навыкам.
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