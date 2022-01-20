Aidana0301

Перепечатка текстов, набор текстов
Предлагаю услуги набора текста на дому.
Набор текста от меня включает в себя:
- печать текста с отсканированных документов;
- печать текста с книжных носителей;
- печать текста с изображений;
- печать текста с рукописей;
- печать текста с аудио/видео;
- исправление ошибок и редактирование текста.
Набор текста осуществляется в MS Word office.
О моих преимуществах:
- владение «слепым» методом печати;
- быстрый и продуктивный рабочий процесс;
- выполнение работ в срок.