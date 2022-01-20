Aidana0301

Перепечатка текстов, набор текстов

Предлагаю услуги набора текста на дому.

Набор текста от меня включает в себя:

- печать текста с отсканированных документов;

- печать текста с книжных носителей;

- печать текста с изображений;

- печать текста с рукописей;

- печать текста с аудио/видео;

- исправление ошибок и редактирование текста.

Набор текста осуществляется в MS Word office.

О моих преимуществах:

- владение «слепым» методом печати;

- быстрый и продуктивный рабочий процесс;

- выполнение работ в срок.