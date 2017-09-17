Необходимо сверстать лендингСроки – до завтра, 21:00 по Мск (1 день)Стоимость – 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Адаптивная вёрстка длямобильной версии обязательна + заливка на хостинг + настройка лид-формы на почту.Скорость загрузки не менее 70 по сервису:[url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Прикрепите примеры ...
- $26HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $26
Необходимо сверстать лендинг (несложный). Срок: 24 часа. Стоимость: 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Мобильная версия обязательна. Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/isights/ Прикрепите несколько своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатом.HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $43
Нужно: накидать дизайн лендинга Тематика: женский wow товар, аксессуар для смартфона Срок: Завтра 21:00 по Москве. (1 сутки) Стоимость: 2500 руб. Приоритет будет даваться, которые уже создавали успешные продающие дизайны лендингов по данной тематике. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад