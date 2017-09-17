AidarbekS

Айдарбек Сабантаев AidarbekS

 
47 летКазахстан/Астана
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Вёрстка лендинга

    $26

    Необходимо сверстать лендингСроки – до завтра, 21:00 по Мск (1 день)Стоимость – 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Адаптивная вёрстка длямобильной версии обязательна + заливка на хостинг + настройка лид-формы на почту.Скорость загрузки не менее 70 по сервису:[url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Прикрепите примеры ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка лендинга одностраничника

    $26

    Необходимо сверстать лендинг (несложный). Срок: 24 часа. Стоимость: 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Мобильная версия обязательна.  Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/isights/ Прикрепите несколько своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатом.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна лендинга

    $43

    Нужно: накидать дизайн лендинга  Тематика: женский wow товар, аксессуар для смартфона  Срок: Завтра 21:00 по Москве. (1 сутки) Стоимость: 2500 руб.  Приоритет будет даваться, которые уже создавали успешные продающие дизайны лендингов по данной тематике.  Прикрепляйте примеры своих работ при отписке ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад