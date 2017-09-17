Необходимо сверстать лендинг (несложный). Срок: 24 часа. Стоимость: 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Мобильная версия обязательна. Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/isights/ Прикрепите несколько своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатом.