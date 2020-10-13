Aigerim158

Веб-дизайнер и веб-разработчица

Здравствуйте!- Меня зовут Айгерим.- Я веб-дизайнер.Предлагаю вам свои услуги - сайт для вашего продвигающего бизнеса. 🔥Преимущества:°Микс сильного UX и красивого UI —залог успешного проекта°Аргументирую свои решения°Слежу за трендами в сфере дизайна°Ответственно отношусь к дедлайнампреимущество: занимаюсь исскуством более 11 лет.Есть art-blog в Instagram. Ссылка на арт-профиль:https://instagram.com/wichan.d?igshid=ackbprjrqvsc°°Портфолио дизайнера:http://project2986089.tilda.ws/°°Пример работы с сайтом:http://project3078007.tilda.ws/