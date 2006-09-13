Цель: Должность переводчика для постоянной удаленной работы по двустороннему переводу с английского на русский.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата рождения: 23 декабря 1985г. (20 полных лет)

Пол: женский

Семейное положение: фактический брак

ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Учебное заведение: С сентября 1993 г. по июнь 2003г. Общеобразовательная школа №100,г. Одесса, класс с языковым направлением

2.Учебное заведение: C сентября 2003 г. по настоящее время Южноукраинский государственный педагогический университет. Факультет: иностранные языки. Специальность: Прикладная лингвистика.

КУРСЫ:

1.Курсы иностранных языков «Odessa Language Study Centre.» 1996-2001

2.С 2006 года начала самостоятельное изучение немецкого языка

ОПЫТ РАБОТЫ:

-Период работы: с 2003 по 2005 год

Должность: письменный переводчик (частичная занятость)

Работа на дому: перевод текстов, специальной литературы.

-Имею также опыт работы переводов и редактуры книг для издательств;

-Проведение презентаций в университете на английском языке

-Перевод веб-сайтов (разработка и дизайн)

-Создание и перевод буклетов

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ:

Украинский, русский - свободно владею.

Английский- Upper Intermediate

Владение компьютером, офисными и Интернет приложениями (Word, Excell, Power Point, Photoshop, Corel и т.д.)

ВАЖНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЖИЗНИ И КАРЬЕРЕ:

-Приобрела практический опыт в проведении синхронных переводов и переговоров с Русского языка на Английский, и наоборот.

-Научилась общаться с клиентами, преподносить услуги предприятия, решать конфликтные вопросы.

-Приобрела практический опыт в составлении, учёте и переводе технической документации;

-Опыт научил быть точной, опрятной, порядочной и требовательной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Занятия в свободное время: активный отдых – велосипедный спорт, бассейн, большой теннис, бег, тренажерный зал.

Хобби: Спорт, фотография, путешествия,

Личные качества: пунктуальность; обязательность; добросовестное

отношение к работе; коммуникабельность; настойчивость в достижении

желаемого результата; правильно поставленная, грамотная речь.

- умение работать как самостоятельно, так и в команде.