Цель: Должность переводчика для постоянной удаленной работы по двустороннему переводу с английского на русский.
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дата рождения: 23 декабря 1985г. (20 полных лет)
Пол: женский
Семейное положение: фактический брак
ОБРАЗОВАНИЕ:
1. Учебное заведение: С сентября 1993 г. по июнь 2003г. Общеобразовательная школа №100,г. Одесса, класс с языковым направлением
2.Учебное заведение: C сентября 2003 г. по настоящее время Южноукраинский государственный педагогический университет. Факультет: иностранные языки. Специальность: Прикладная лингвистика.
КУРСЫ:
1.Курсы иностранных языков «Odessa Language Study Centre.» 1996-2001
2.С 2006 года начала самостоятельное изучение немецкого языка
ОПЫТ РАБОТЫ:
-Период работы: с 2003 по 2005 год
Должность: письменный переводчик (частичная занятость)
Работа на дому: перевод текстов, специальной литературы.
-Имею также опыт работы переводов и редактуры книг для издательств;
-Проведение презентаций в университете на английском языке
-Перевод веб-сайтов (разработка и дизайн)
-Создание и перевод буклетов
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ:
Украинский, русский - свободно владею.
Английский- Upper Intermediate
Владение компьютером, офисными и Интернет приложениями (Word, Excell, Power Point, Photoshop, Corel и т.д.)
ВАЖНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЖИЗНИ И КАРЬЕРЕ:
-Приобрела практический опыт в проведении синхронных переводов и переговоров с Русского языка на Английский, и наоборот.
-Научилась общаться с клиентами, преподносить услуги предприятия, решать конфликтные вопросы.
-Приобрела практический опыт в составлении, учёте и переводе технической документации;
-Опыт научил быть точной, опрятной, порядочной и требовательной.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Занятия в свободное время: активный отдых – велосипедный спорт, бассейн, большой теннис, бег, тренажерный зал.
Хобби: Спорт, фотография, путешествия,
Личные качества: пунктуальность; обязательность; добросовестное
отношение к работе; коммуникабельность; настойчивость в достижении
желаемого результата; правильно поставленная, грамотная речь.
- умение работать как самостоятельно, так и в команде.