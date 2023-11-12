Набор текста

Набор текста в короткие сроки. Грамотный и качественный перевод, набор текста. Набираю текст по фото, сканам, аудиозаписям.

Перевод речи из аудио или видеоматериала в текст, по желанию заказчика - дословно или с редактированием.

Перевод рукописных источников в цифровой формат TEXT. или DOC.

Перенос материала в электронный вид, с сохранением его формата, вида и смысла.

Цена и время выполнения заказа напрямую зависит от качества скана или фото вашего текста ( почерка для рукописного); чем выше качество, тем быстрее и дешевле выполнение работы.