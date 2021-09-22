Звукорежиссер, композитор, автор песен

Всем привет. Меня зовут Николай и я звукорежиссер, композитор и автор песен. Мой стаж в профессиональном сегменте данной сферы составляет 12 лет. Работал с множеством артистов и медиа разработчиков, в том числе с MMA промоушеном " Наше дело" и ООО "Медиа холдинг культурные инновации"

Предлагаю тебе звукорежиссуру и композиторство любого характера и любой сложности, в кратчайшие сроки и с максимальным уровнем качества исполнения.

Нужен андеграунд бит или инструментал для кавер версии известного хита? А может быть, ого, даже целая песня под ключ? Никаких проблем, я располагаю опытом работы в разных слоях музыкальной индустрии и запросто реализую любую твою задумку по весьма демократичным расценкам.

В общем жду твоего заказа, а по любым вопросам, связанным с работой, я с удовольствием отвечу тебе в личных сообщениях