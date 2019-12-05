Простые решения непростых задач.

Маркетолог, Дизайнер, Трафик-менеджер

Если вам важен результат мы с вами сработаемся!

Для связи:

Личные сообщения на бирже

Telegram: @NAymanov

VK: https://vk.com/n_aymanov

Продвижение в Соц. сетях (Facebook, Instagram, Vk, MyTarget)

- Поиск самых эффективных каналов для продвижения Вашего бизнеса, товара, услуги

- Таргетированная реклама (таргет, ретаргет, look`a`like, сигментация аудитории)

- Размещение в сообществах, у лидеров мнений

- Конкурентный анализ сообществ, аккаунтов

- Создание аккаунтов, сообществ (дизайн, оформление, наполнение)

-Ведение и администрирование сообществ и аккаунтов

- Реализация любых нестандартных решений для продвижения в соц. сетях

Рекламные креативы

- Создание рекламных баннеров (vk, fb, inst)

- Уникализация изображений и видео

- Создание рекламных видео (vk, fb, inst)

Дизайн

- Оформление сообществ, аккаунтов

- Шапки, логотипы, иконки

- Создание промо постов

- Обработка фотографий

- Монтаж видео