Маркетолог, Дизайнер, Трафик-менеджер
Если вам важен результат мы с вами сработаемся!
Для связи:
- Личные сообщения на бирже
- Telegram: @NAymanov
- VK: https://vk.com/n_aymanov
Продвижение в Соц. сетях (Facebook, Instagram, Vk, MyTarget)
- Поиск самых эффективных каналов для продвижения Вашего бизнеса, товара, услуги
- Таргетированная реклама (таргет, ретаргет, look`a`like, сигментация аудитории)
- Размещение в сообществах, у лидеров мнений
- Конкурентный анализ сообществ, аккаунтов
- Создание аккаунтов, сообществ (дизайн, оформление, наполнение)
-Ведение и администрирование сообществ и аккаунтов
- Реализация любых нестандартных решений для продвижения в соц. сетях
Рекламные креативы
- Создание рекламных баннеров (vk, fb, inst)
- Уникализация изображений и видео
- Создание рекламных видео (vk, fb, inst)
Дизайн
- Оформление сообществ, аккаунтов
- Шапки, логотипы, иконки
- Создание промо постов
- Обработка фотографий
- Монтаж видео