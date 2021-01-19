Специализируюсь на создании «под ключ» интернет-магазинов, корпоративных сайтов и лендингов.
Сертифицированный партнер 1С-Битрикс и Битрикс24(CRM)
Создаю интернет-магазины, сайты-визитки и лендинги на Битрикс24 «под ключ» не дорого.
По сео-продвижению:
• аудит сайта;
• продвижение сайта, повышение видимости в поисковых системах;
• внутренняя и внешняя оптимизация;
• составление и работа с семантическим ядром, проставление мета-тегов;
• работа с контент-менеджером по доработке текстов к требованиям поисковых систем, перелинковка.
• аналитика: отчеты по позициям, отслеживание динамики изменений
• анализ и оценка юзабилити сайта;
• работа с программистами и дизайнерами по оптимизации сайта;
• работа с подрядчиками.
Верстаю HTML письма и делаю сочный адаптивный под мобильные устройства дизайн.
Если у Вас есть свой дизайн, то приму в работу PSD/AI/EPS.От Вас потребуется контент (текст, ссылки и картинки, включая логотип) или макет письма.Беру на себя разработку прототипа, дизайн и вёрстку письма.
Разработаю презентацию в Power Point для Вашего бизнеса или сделаю редизайн.
Повторно обратившимся 15% скидка!
Для каждого нового клиента подарок в соответствии от заказанной услуги на выбор!