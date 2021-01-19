Раработка сайтов, интернет-магазинов и лендингов на Битрикс 24 и Битрикс 1С, веб-дизайнер.

Специализируюсь на создании «под ключ» интернет-магазинов, корпоративных сайтов и лендингов.

Сертифицированный партнер 1С-Битрикс и Битрикс24(CRM)

Создаю интернет-магазины, сайты-визитки и лендинги на Битрикс24 «под ключ» не дорого.

По сео-продвижению:

• аудит сайта;

• продвижение сайта, повышение видимости в поисковых системах;

• внутренняя и внешняя оптимизация;

• составление и работа с семантическим ядром, проставление мета-тегов;

• работа с контент-менеджером по доработке текстов к требованиям поисковых систем, перелинковка.

• аналитика: отчеты по позициям, отслеживание динамики изменений

• анализ и оценка юзабилити сайта;

• работа с программистами и дизайнерами по оптимизации сайта;

• работа с подрядчиками.

Верстаю HTML письма и делаю сочный адаптивный под мобильные устройства дизайн.

Если у Вас есть свой дизайн, то приму в работу PSD/AI/EPS.От Вас потребуется контент (текст, ссылки и картинки, включая логотип) или макет письма.Беру на себя разработку прототипа, дизайн и вёрстку письма.

Разработаю презентацию в Power Point для Вашего бизнеса или сделаю редизайн.

Повторно обратившимся 15% скидка!

Для каждого нового клиента подарок в соответствии от заказанной услуги на выбор!