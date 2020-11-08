Ainazadosanova_

Выполню набор текста грамотно и качественно с любого источника.

Выполню набор текста грамотно и качественно с любого источника: Фото, рукописи, сайта и др. Текст должен быть на русском, казахском или на английском языке.Ответственно подхожу к работе и гарантирую сдачу работы в срок.Перепечатаю лекции, методички, курсовые, дипломные работы и т. д.Также выполняю набор формул, таблиц и др. Делаю перепечатку текста любой сложности.При необходимости исправлю орфографические и пунктуационные ошибки в Вашем тексте (только для текстов на русском языке).Готовая работа сдается документом Word.Нужно для заказа: От Вас потребуется: - Прислать мне исходный материал для перепечатки.- Написать Ваши требования к оформлению и формату сдачи работы.

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