Администратор социальной сети Instagram

Привет ! Меня зовут Айнура.

Уже более 10 лет я проживаю в солнечной Анталии. Многие годы работала в сфере туризма, но спустя это время, я поняла что сама хочу быть в роли туриста и начать путешествовать по миру. Поэтому я освоила новую и востребованную профессию смм - специалист. Занимаюсь продвижением социальной сети Instagram.

Я сертифицированный администратор Instagram, создам качественную и профессиональную страницу для вас.

1. Красивое и продающее оформление

3. Стратегия продвижения

4. Создание контента (текст+картинки)

5. Создам аватар и иконки для хайлайтов

Учитываю все ваши пожелания. Вы получите качественный и уникальный дизайн.

Буду рада новому сотрудничеству. Пишите мне я на связи 24/7