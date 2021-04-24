Администратор социальной сети Instagram
Привет ! Меня зовут Айнура.
Уже более 10 лет я проживаю в солнечной Анталии. Многие годы работала в сфере туризма, но спустя это время, я поняла что сама хочу быть в роли туриста и начать путешествовать по миру. Поэтому я освоила новую и востребованную профессию смм - специалист. Занимаюсь продвижением социальной сети Instagram.
Я сертифицированный администратор Instagram, создам качественную и профессиональную страницу для вас.
1. Красивое и продающее оформление
3. Стратегия продвижения
4. Создание контента (текст+картинки)
5. Создам аватар и иконки для хайлайтов
Учитываю все ваши пожелания. Вы получите качественный и уникальный дизайн.
Буду рада новому сотрудничеству. Пишите мне я на связи 24/7
Портфолио
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