Ищется готовый легальный шаблон для создания сайта 'Доска объявлений' на WordPress или OpenCart. Необходимо настроить шаблон под предоставленное ТЗ и установить сайт на хостинг. Админ панель должна быть на украинском или русском языке. Пользователи смогут фильтровать специалистов по различным критериям. Примеры выполненных работ приветствуются.