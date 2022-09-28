AirMoment

Олег AirMoment

 
57 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Олег

заказчик

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доска объявлений

    $315

    Ищется готовый легальный шаблон для создания сайта 'Доска объявлений' на WordPress или OpenCart. Необходимо настроить шаблон под предоставленное ТЗ и установить сайт на хостинг. Админ панель должна быть на украинском или русском языке. Пользователи смогут фильтровать специалистов по различным критериям. Примеры выполненных работ приветствуются.

    Доработка сайтовOpencartWordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Нужен модуль доска объявлений для Opencart или OcStore

    Ищу модуль 'Доска объявлений' для Opencart или OcStore. Необходимо наличие функций 'Ищу работу' и 'Продам работу'. Перед покупкой требуется протестировать модуль или просмотреть готовую доску объявлений.

    ocStoreOpencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вытянуть все мейлы c сайта

    Необходимо извлечь все email-адреса туристических агентств с указанного сайта. Результаты предоставить в документе Word, разделяя адреса точкой с запятой. Задача требует навыков веб-программирования и работы с HTML.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 минуты назад
$20
10 баллов
3 года назад
Вытянуть все мейлы c сайта
Оперативно обсудили и уточнили все детали задания, заказчик был постоянно на связи, работу принял молниеносно. Рекомендую!
Все було зроблено недорого, дуже щвидко і професійно. Рекомендую всім.
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