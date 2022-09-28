Ищется готовый легальный шаблон для создания сайта 'Доска объявлений' на WordPress или OpenCart. Необходимо настроить шаблон под предоставленное ТЗ и установить сайт на хостинг. Админ панель должна быть на украинском или русском языке. Пользователи смогут фильтровать специалистов по различным критериям. Примеры выполненных работ приветствуются.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $315Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Ищу модуль 'Доска объявлений' для Opencart или OcStore. Необходимо наличие функций 'Ищу работу' и 'Продам работу'. Перед покупкой требуется протестировать модуль или просмотреть готовую доску объявлений.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо извлечь все email-адреса туристических агентств с указанного сайта. Результаты предоставить в документе Word, разделяя адреса точкой с запятой. Задача требует навыков веб-программирования и работы с HTML.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
3 года назад
Оперативно обсудили и уточнили все детали задания, заказчик был постоянно на связи, работу принял молниеносно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все було зроблено недорого, дуже щвидко і професійно. Рекомендую всім.