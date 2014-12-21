ИДЕЛБАЕВ АЛЕКСАНД БОРИСОВИЧ

Родился 21 июля 1986 г.

Семейное положение: холост, детей нет.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Год обучения:2004-2009гг.Окончил Хабаровский пограничный институт Федеральной Службы безопасности Российской Федерации (ХПИ ФСБ РФ). По специальности юрист. Опыт работы: с 22 августа 2009г. по 24 июня 2010г. Служба (воинская часть) в городе Кызыле, на должности Старшего смены автомобильного пункта пропуска через Государственную границу. С 27 июня 2010г. по 25 августа 2012г. Служба в городе Биробиджане в отделении (застава) на должности заместителя начальника отделения (заставы) по воспитательной работе.

Специальные навыки,знания:

Владение ПК (опытный пользователь) работаю в Word, SketchUP (3D геомоделирование)

Имею водительские права категории «В» стаж с 2009 года.

Коммуникабельный, дисциплинированный, ответственный, готов к переобучению, харизматичен к покупателю, энергичен, в полной боевой готовности к длительным командировкам и ненормированному рабочему дню.