ИДЕЛБАЕВ АЛЕКСАНД БОРИСОВИЧ
Родился 21 июля 1986 г.
Семейное положение: холост, детей нет.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Год обучения:2004-2009гг.Окончил Хабаровский пограничный институт Федеральной Службы безопасности Российской Федерации (ХПИ ФСБ РФ). По специальности юрист. Опыт работы: с 22 августа 2009г. по 24 июня 2010г. Служба (воинская часть) в городе Кызыле, на должности Старшего смены автомобильного пункта пропуска через Государственную границу. С 27 июня 2010г. по 25 августа 2012г. Служба в городе Биробиджане в отделении (застава) на должности заместителя начальника отделения (заставы) по воспитательной работе.
Специальные навыки,знания:
- Владение ПК (опытный пользователь) работаю в Word, SketchUP (3D геомоделирование)
- Имею водительские права категории «В» стаж с 2009 года.